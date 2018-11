Sbarco a Pozzallo, salvati 236 migranti abbandonati nel Mediterraneo. Il sindaco: “È un miracolo che siano vivi”

25 novembre 2018 10:15

Maxi sbarco di migranti a Pozzallo, il barcone era stato abbandonato nel Mediterraneo dalle autorità maltesi: tre 20enne ricoverati in ospedale, uno con tubercolosi

Ci sono anche 5 neonati e 12 bambini tra i 236 migranti fatti arrivare ieri sera a Pozzallo. Le cattive condizioni del barcone su cui erano a bordo hanno reso necessaria l’immediata attivazione delle procedure di sbarco. Il barcone è stato trainato fino al porto da un peschereccio. I 236 erano stati abbandonati dalle autorità maltesi nel Mediterraneo.

Donne incinte, bambini e neonati sono già stati visitati dai medici, lo ha comunicato Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, e preoccupano le condizioni di ragazzi 20enni ricoverati nell’ospedale di Modica, di cui uno con tubercolosi e insufficienza respiratoria.”E’ un miracolo come siano arrivati fin qui“, afferma il sindaco raccontando lo sbarco di ieri sera: “non si sapeva se potevano sbarcare e avvicinarsi in banchina. Poi è arrivato l’ordine di far scendere donne e bambini. Verso le 23 l’ordine di farli scendere tutti perché il barcone nel frattempo si era pericolosamente inclinato“.