La borsa di studio unvs di Mangiarotti a Sara Casasola

1 novembre 2018 22:14

Sara Casasola atleta dal ricco curriculum sportivo, ha vinto una delle undici borse di studio messe in palio dai Veterani dello Sport per meriti legati allo studio e allo sport. L’atleta friulana ha infatti conseguito ottimi risultati in campo ciclistico in tutte le specialità dal mountain bike, al ciclocross (dove ha indossato la maglia azzurra), alla strada. Alla formidabile atleta e studentessa udinese, è stato inoltre assegnato anche il prestigioso premio intitolato all’ex presidente nazionale e figura carismatica dell’UNVS, Edoardo Mangiarotti.