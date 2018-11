Santo Stefano Camastra: arrestato un ex sorvegliato speciale per maltrattamenti e tentata estorsione

17 novembre 2018 13:06

Santo Stefano Camastra: i carabinieri arrestano un ex sorvegliato speciale per maltrattamenti verso familiari e tentata estorsione

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato un 24enne, pregiudicato del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare alla misura degli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Patti (ME) su richiesta della locale Procura della Repubblica e scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell’Arma che hanno ricostruito anni di violenze, vessazioni e molestie, nonché continue richieste di denaro e minacce di morte che l’arrestato, sin dall’anno 2014 aveva compiuto nei confronti dei genitori. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, che aveva da poco terminato un periodo di sottoposizione alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale, è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’A.G. procedente.