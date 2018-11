Il sindaco Mancuso in missione a Roma: sbloccati 103 mila euro per lo stadio “Fresina” di Sant’Agata Militello

9 novembre 2018 19:05

Sbloccati 103 mila euro per lo stadio “Fresina” di Sant’Agata Militello: soddisfatto il sindaco Mancuso

Proficua missione romana per il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso che torna dal confronto con i responsabili dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il provvedimento che sblocca 103.605,67 euro di fondi per lo stadio comunale “Fresina”.

Si tratta di somme residue del mutuo di cui il comune santagatese aveva beneficiato dalla Cassa depositi e prestiti nel lontano 1990, finalizzato ai lavori di sistemazione del campo sportivo di contrada Piana. Dell’importo complessivo corrispondente a 685.338,31 euro, però, erano rimaste delle economie residue per 103.605,67 euro che già nel 2016 il comune aveva chiesto di poter utilizzare per finanziare interventi di adeguamento strutturale.

Una richiesta rimasta però senza alcun seguito e che nei giorni scorsi il sindaco Mancuso ha quindi riproposto e sollecitato con successo agli uffici competenti, ottenendo il via libera per l’utilizzo di quei fondi.