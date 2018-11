Sanità in Sicilia: nominati i nuovi manager

18 novembre 2018 21:30

Sanità in Sicilia: deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità siciliana attingendo dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione

La Giunta siciliana ha deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità siciliana attingendo dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione. Su indicazione del presidente Nello Musumeci, è stato chiesto ai candidati di rilasciare un’autocertificazione relativa a ‘parentele pericolose’ e a eventuali condanne o procedimenti in corso in sede penale. I manager designati sono: per Asp Palermo Daniela Faraoni; Asp Catania Maurizio Letterio Lanza; Asp Messina Paolo La Paglia; Asp Agrigento Giorgio Santonocito; Asp Caltanissetta Alessandro Caltagirone; Asp Enna Francesco Iudica; Asp Ragusa Angelo Aliquò; Asp Siracusa Salvatore Lucio Ficarra; Asp Trapani Fabio Damiani. Ad ARNAS ‘Civico’ Palermo Roberto Colletti; ARNAS ‘Garibaldi’ Catania Fabrizio De Nicola; Azienda ‘Cannizzaro’ Catania Salvatore Emanuele Giuffrida; ospedale ‘Papardo’ Messina Mario Paino; Ospedale ‘Villa Sofia Cervello’ Palermo Walter Messina e IRCCS ‘Bonino Pulejo’ Messina Vincenzo Barone.