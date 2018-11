San Luca (Rc): faccia a faccia tra i candidati a sindaco. Klaus Davi: “a dicembre andrò casa per casa”

30 novembre 2018 16:46

Klaus Davi: “il dibattito che si è svolto ieri a San Luca è la testimonianza che i cittadini sanluchesi hanno un profondo senso democratico e dell’accoglienza”

“Il dibattito che si è svolto ieri a San Luca è la testimonianza che i cittadini sanluchesi hanno un profondo senso democratico e dell’accoglienza. Gli interventi sono stati estremamente civili e dimostrano che la cittadinanza del paese della Locride soffre per questa condizione di anomalia democratica. Elementi esterni sono venuti per proiettare nelle tv locali e nazionali un’immagine negativa e rissosa, ma si è capito subito che erano arrivati da fuori con l’intento di screditare una bellissima iniziativa. Ora parte la ricerca dei candidati locali. A dicembre sarò di nuovo a San Luca per chiedere la disponibilità ai cittadini, andrò casa per casa. L’auspicio – lo ribadisco – è che ci sia anche una lista locale, quindi una competizione vera e leale. Come ho detto ieri, darò un contributo da sindaco, auspicabilmente, oppure anche da consigliere di opposizione. Questo lo decideranno le sanluchesi e i sanluchesi“. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco a San Luca, dopo il confronto con Francesco Anoldo svoltosi nella giornata di ieri.