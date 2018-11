Siclari: “Salvini completi il Ponte sullo Stretto”

12 novembre 2018 10:36

Il senatore Marco Siclari dopo aver riacceso i riflettori durante l’incontro a Messina sulla mega opera, lancia l’appello a Salvini

“Apprendo con piacere che Salvini ha espresso la volontà di ultimare le grandi opere e, in tal senso, a lui chiedo di completare la Grande Opera per il Sud che porta con se anche l’Alta Velocità Ferroviaria per il Sud, ovvero, il ponte sullo Stretto”. Il senatore Marco Siclari dopo aver riacceso i riflettori durante l’incontro a Messina sulla mega opera, lancia l’appello a Salvini. “Per questo progetto è già stato speso circa un miliardo e, adesso, per realizzarlo costerebbe allo Stato un altro miliardo, le stesse risorse che pagherebbe in penali per non averlo fatto, considerando che il resto dei costi è in project financing. La Lega già nel 2001 era d’accordo perché nella Legge Obiettivo voluta dal Governo Berlusconi, ha approvato il finanziamento di questa importante Grande Opera dai benefici enormi rispetto ai costi. La Lega, oggi, cosa vuole fare con questa importante Grande Opera che rafforza territori con 9 milioni di cittadini, il 15% della popolazione italiana? Per noi del Sud, la non realizzazione ha portato all’isolamento e alla disoccupazione giovanile al 70%”. Ha concluso il senatore azzurro.