Salva Messina, De Luca: “Sindacati complici del saccheggio della città. Cgil e Uil mi querelano? Ce ne faremo una ragione”

8 novembre 2018 21:09

La Uil pronta a querelare il sindaco. De Luca replica: “Cgil e Uil complici di un sistema di potere che ha utilizzato come bancomat le casse municipali e delle partecipate di Messina”

Non si fa attendere la replica del sindaco di Messina alla nota diramata dalla Uil, con la quale il sindacato annuncia di essere pronto a querelare il sindaco della città dello Stretto.

De Luca ha immediatamente scritto un post su fb: “Cgil e Uil? Non mi avevamo già querelato? Procedano pure a farlo … ma una volta per tutte! L’attuale dirigenza UIL e CGIL non accetta di essere relegata al ruolo naturale che le compete? Ce ne faremo una ragione ! Abbiamo visto tutti la povertà di argomenti e la pretestuosita’ di alcune posizioni al tavolo concertativo Salva Messina“.