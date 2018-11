L’Associazione Sociologi Italiani al Salone dell’orientamento di Reggio Calabria

14 novembre 2018 20:46

Reggio Calabria, l’Associazione Sociologi Italiani (ASI) annuncia la sua partecipazione al “Salone dell’Orientamento 2018”

L’Associazione Sociologi Italiani (ASI) annuncia la sua partecipazione al “Salone dell’Orientamento 2018”, che si terrà a Reggio Calabria presso il Palazzo Campanella – sede del Consiglio regionale della Calabria. L’evento si terrà nei giorni 20-21-22 novembre, in cui prenderà il via la tredicesima edizione della suddetta rassegna nazionale. Un evento ricco di proposte e appuntamenti circa workshop e convegni con relatori di spicco ed esperti di settore. Sarà un’occasione per interessarsi al meglio sui temi della formazione, del lavoro e delle opportunità di studio e di carriera in Europa. Tra i vari eventi, sarà previsto anche un professional day, in cui le imprese e i diversi ambiti professionali coopereranno sinergicamente. Anche quest’anno l’evento è stato inserito nella campagna di promozione per l’imprenditorialità coordinata dalla Commissione Europea, nonché tra le iniziative culturali previste per il 2018 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’evento è curato dalla società cooperativa CISMe e promosso dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria – Centro di informazione Europea Europe Direct, dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dall’azienda speciale In.Form.A della CCIAA di Reggio Calabria, da Fincalabra e dall’Università degli Studi di Messina. Tra le varie istituzioni, università e mondi della professione sarà infatti presente anche l’ASI, la quale parteciperà con uno spazio espositivo indipendente, in cui saranno altresì somministrati sondaggi demoscopici e attività di vario tipo. Sono invitati a partecipare studenti delle scuole superiori, universitari, nonché tutti coloro che siano in cerca di informazioni salienti sulla mobilità europea. Sarà possibile entrare in contatto con agenzie di recruiting, centri per l’impiego, imprese, università, enti di formazione, istituzioni locali e nazionali. Sarà un’occasione di orientamento, aggiornamento e promozione di pratiche d’incontro. Lo slogan ufficiale della rassegna è: “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”.

Per ulteriori informazioni www.salonedellorientamento.it.