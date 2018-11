A Roccella la presentazione del nuovo libro di Nicola Gratteri ed Antonio Nicaso

21 novembre 2018 11:00

Domenica 25 novembre a Roccella si presenta il nuovo libro di Nicola Gratteri ed Antonio Nicaso “Storia segreta della ‘Ndrangheta”

L’Amministrazione Comunale di Roccella Ionica organizza domenica 25 novembre 2018 un incontro culturale dedicato alla presentazione dell’ultimo saggio scritto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e dallo storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso dal titolo “Storia segreta della ‘Ndrangheta”. Il volume, edito da Mondadori nella collana “Le Scie. Nuova Serie”, ripercorre una lunga e oscura vicenda di sangue e potere a partire dal 1860 ai giorni nostri, con l’esperienza e la competenza di due autori che già in passato hanno dedicato numerosi ed apprezzati saggi allo studio e all’analisi della criminalità organizzata, dimostrando quanto sia ormai diffusamente radicata nel mondo e svelando con quali meccanismi e complicità agisca per rafforzare il suo potere. Il loro nuovo libro, ad appena poche settimane dalla pubblicazione, è già in vetta alle classifiche di vendita per la sezione saggistica ed è già stata stampata la 2° edizione. “Oggi la ‘ndrangheta – si legge in copertina – è l’organizzazione criminale più ricca e più potente al mondo, con un fatturato di diverse decine di miliardi di euro, in gran parte provenienti dal traffico internazionale di cocaina. Ma è anche, incredibilmente, l’organizzazione criminale meno conosciuta, tant’è che prima della strage di Duisburg, in Germania, nel 2006 era considerata una mafia “stracciona”, una versione casereccia della mafia siciliana. Questo libro ricostruisce per la prima volta la storia della ‘ndrangheta, spazzando via i molti luoghi comuni su questa organizzazione criminale cresciuta nel silenzio. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso riescono in queste pagine a raccontare il passato con l’occhio del presente, intrecciando il piano narrativo con quello dell’attualità per spiegare la nascita di un fenomeno che oggi condiziona pesantemente la politica e l’economia nazionale e internazionale”. La presentazione del libro si terrà nella sala “Domenico Bova” dell’ex Convento dei Minimi con inizio alle ore 17.30. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco della cittadina, Giuseppe Certomà, introdurrà i lavori l’Assessore comunale alla Cultura Bruna Falcone. Dialogherà con gli autori, presenti all’incontro, la giornalista e scrittrice Paola Bottero. Nel corso della serata sarà consegnato da parte del Comune di Roccella Ionica un encomio al Procuratore Gratteri ed allo studioso Nicaso, già in passato apprezzati ospiti di affollate serate culturali dedicate ai loro best seller.