28 novembre 2018 15:20

Serie D: terreno del “Franco Scoglio” impraticabile, rinviata la partita tra Messina e Castrovillari

Il maltempo non dà tregua all’area dello Stretto: le forti piogge hanno reso impraticabile il terreno di gioco del “Fraco Scoglio” e la partita tra Messina e Castrovillari, recupero della settima giornata del campionato di serie D, è stata nuovamente rinviata. La Lega Nazionale Dilettanti dovrà trovare ora un’altra data disponibile per far giocare la partita.