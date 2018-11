Messina Ambiente verso il fallimento, bocciato il concordato preventivo. De Luca: “Avevo ragione io e ora vi svelerò tutti i retroscena dell’emergenza rifiuti in città”

15 novembre 2018 20:10

Messina Ambiente verso il fallimento, parla De Luca: “Sistema criminale di scatole cinesi costato milioni di euro alla città. Avevo ragione io. E adesso vi svelerò tutti i retroscena dell’emergenza rifiuti che ha messo in ginocchio la città”

“Purtroppo sul concordato preventivo di Messina Ambiente avevo ragione io“- è quanto scrive il sindaco di De Luca, che rompe il silenzio sull’emergenza rifiuti che ha trasformato nel giro di pochi giorni la città in una discarica a cielo aperto. Il sindaco nel suo post ha annunciato, con tanto di provvedimento del Tribunale, la bocciatura del concordato preventivo e il fallimento di Messina Ambiente. “Si trattava di un criminale sistema di scatole cinesi costato svariati milioni di euro nel vano tentativo di tenere in piedi un sistema clientelare e parassitario spesso attinto da profili di illiceità”. De Luca si spinge oltre e oltre a prendersi la responsabilità dell’emergenza rifiuti in città si dice pronto, una volta ripulita la città, a misure eclatanti: