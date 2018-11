Serie C, Rende-Reggina 3-2: sconfitta al 91′ per la squadra di Cevoli, amaranto relegati nei bassifondi della classifica

5 novembre 2018 22:30

Serie C: Rende-Reggina 3-2, amaranto sconfitti al 91′ con un gol di Franco. Rischio retrocessione per gli amaranto

Sconfitta per la Reggina nel derby contro un Rende lanciatissimo e bravo a crederci sino alla fine. Il risultato, 3-2 per i padroni di casa, rispecchia l’andamento della gara: primo tempo spettacolare con le due squadre che hanno giocato a viso aperto segnando due gol ciascuono e un secondo tempo con un Rende che alla fine ha meritato la vittoria (91′ Franco) per la mole di gioco dimostrata nei secondi 45 minuti. Reggina sfortunata: in poco più di 30 minuti ha subito tre infortuni (Confente, Tulissi e Salandria). Adesso per la squadra dello Stretto si fa dura: Cevoli deve trovare delle soluzioni nuove, la classifica è un disastro.

Marcatori: Viteritti 5′ (V), Tassi 31′ (R), Vivacqua 35′ (V), Tassi 46′ (R), Franco 91′ (V).

LA CLASSIFICA GIRONE C