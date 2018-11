Regionali Calabria: Forza Italia candida ufficialmente Occhiuto, a meno di sorprese sfiderà Oliverio ed il candidato 5Stelle

14 novembre 2018 18:31

Regionali Calabria: Forza Italia ha deciso di offrire alla valutazione del presidente Berlusconi e degli alleati di centrodestra, quale candidato della coalizione alla presidenza della Regione, il nominativo del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto

Si è tenuta oggi a Roma la riunione del coordinamento regionale calabrese di Forza Italia, alla presenza dei deputati Jole Santelli, coordinatrice regionale; Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario alla Camera; Francesco Cannizzaro e Maria Tripodi; dei senatori Giuseppe Mangialavori e Marco Siclari; dei consiglieri regionali Domenico Tallini, Claudio Parente, Gianluca Gallo, Giuseppe Pedà e Vincenzo Pasqua. All’unanimità dei presenti si è deciso di offrire alla valutazione del presidente Silvio Berlusconi e degli alleati di centrodestra, quale candidato della coalizione alla presidenza della Regione Calabria, il nominativo del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, anch’egli presente ai lavori del coordinamento. Il senatore Siclari, pur convergendo anch’egli sul nominativo proposto, ha sostenuto l’opportunità di assumere determinazioni dopo lo svolgimento delle prossime elezioni Europee. Al termine di ampia e aperta discussione, il coordinamento ha ritenuto di dover procedere con immediatezza alla formalizzazione della proposta. L’indicazione di Occhiuto, peraltro molto attesa da più parti in Calabria, soprattutto dalla società civile alla luce delle capacità dimostrate e per i meriti acquisiti sul campo dal brillante sindaco della città dei Bruzi, gode del sostegno dei rappresentanti di FI di tutto il territorio calabrese ed interpreta al meglio le reali istanze di cambiamento in alternativa al fallimentare governo di centrosinistra a guida Oliverio.