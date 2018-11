27 novembre 2018 23:24

Regionali Calabria, Forza Italia: “sostegno unanime ad Occhiuto. Il sindaco di Cosenza è in grado di guidare una grande fase trasformazione”

“Un ambizioso programma di rinascita della Calabria imperniato sull’ambiente, sull’economia della conoscenza e sull’innovazione. A questo ambizioso obiettivo sta lavorando il Coordinamento regionale di Forza Italia dopo l’indicazione di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, a candidato alla Presidenza della Regione”. Lo afferma lo stesso Coordinamento in una nota, “ribadendo – si aggiunge – le motivazioni che hanno portato alla candidatura di Mario Occhiuto”. “Il Coordinamento regionale, che e’ formato dai piu’ alti vertici istituzionali del partito, sei parlamentari (tra cui i vicepresidenti dei gruppi alla Camera e al Senato) e cinque consiglieri regionali – e’ detto ancora nella nota – si e’ espresso all’unanimita’, riconoscendo nel Sindaco di Cosenza la personalita’ in grado di guidare una fase di grande trasformazione della nostra Regione. La candidatura di Mario Occhiuto sara’ naturalmente condivisa con i vertici nazionali del partito e proposta ai tavoli del centrodestra, anche sulla base di un largo accordo che si sta definendo in vista delle imminenti elezioni regionali in sei Regioni”.