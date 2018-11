Regionali Calabria: il movimento “Uniti tutto è possibile” al fianco di Mario Occhiuto

18 novembre 2018 14:22

Regionali: il movimento “Uniti tutto è possibile” al fianco di Mario Occhiuto per il cambiamento della Calabria

“Le idee se poggiano su solide gambe scalano le vette più alte al mondo. E con ‘idee in movimento’ battezzammo il progetto che ora si onora di percorrere insieme a Mario Occhiuto un tratto di strada che ha come obiettivo il concreto cambiamento della Calabria. Perché Mario Occhiuto? Perché in pochi anni ha cambiato il volto alla sua città, perché da sindaco ha portato Cosenza nelle posizioni più alte di vivibilità in Italia, perché vogliamo con il suo contributo dare un volto nuovo a questa martoriata Calabria. Perché convinti che – Uniti tutto è possibile – un gruppo di ‘volenterosi’, consiglieri comunali, amministratori, già amministratori comunali e provinciali, professionisti, incontreranno sabato 1 dicembre a Crotone il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto in una conferenza stampa per ufficializzare da entrambe le parti lo sviluppo di questa fattiva collaborazione. I ‘volenterosi’ saranno presenti per rafforzare di persona il loro impegno”. E’ quanto scrive in una nota Fabio Brescia, già sindaco di Scandale (Kr), consigliere comunale, portavoce del movimento civico “Uniti tutto è possibile”.