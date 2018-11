Reggio Calabria, buche e voragini in pieno centro: in via Aschenez spunta un … simpatico coniglietto! Ma è un dramma su cui c’è poco da scherzare [FOTO]

2 novembre 2018 16:38

Reggio Calabria: città come una mulattiera per la presenza di buche e voragini

Un simpatico coniglietto è stato posizionato all’interno di una voragine molto profonda e pericolosa, presente in Via Aschenez a Reggio Calabria. Il coniglietto è stato anche “addobbato” in occasione di Halloween con ragnetti e palloncini e attira l’attenzione di tutti coloro che si trovano a percorrere quella strada, molto trafficata, e in pieno centro. Tutta la città purtroppo è diventata una mulattiera e ogni strada presenta buche e voragini di varia entità, proprio come la via Nazionale Pentimele dove poche ore fa hanno perso la vita due persone. Proprio per questo, nonostante il “simpatico” coniglietto di via Aschenez, riteniamo che a maggior ragione in una giornata così drammatica per la città, ci sia davvero poco da scherzare su un argomento del genere.