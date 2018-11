22 novembre 2018 19:00

Reggio Calabria: lunedì si svolgerà il convegno “La violenza all’interno delle mura domestiche”

A Reggio Calabria il convegno dal titolo “La violenza all’interno delle mura domestiche: esiti a breve e lungo termine. Proposte operative per prevenire e contrastare questa piaga sociale.” Il suddetto evento, promosso dal Centro per gli abusi ASP n. 5 di Reggio Calabria e da dal’ufficio Usp VI – AT Reggio Calabria, si svolgerà lunedì 26 novembre 2018, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala Conferenze dell’AT di Reggio Calabria.