Reggio Calabria: vandali distruggono asilo Genoese. Puccio (Pd): “gesto vile”

19 novembre 2018 18:02

Reggio Calabria, Puccio (Pd): “vandalizzare un asilo nido, una struttura destinata alla crescita e all’educazione dei bambini è un gesto vile e immorale”

“Vandalizzare un asilo nido, una struttura destinata alla crescita e all’educazione dei bambini è un gesto vile e immorale. Siamo accanto ai lavoratori e alle famiglie dei bambini della scuola Genoese, che oggi si sono ritrovati davanti allo scempio lasciato da balordi. Purtroppo non si tratta del primo episodio, già in passato ci sono stati episodi simili sempre a danno di scuole dell’infanzia, ecco perché esprimiamo al sindaco Giuseppe Falcomatà e all’amministrazione comunale tutta la nostra solidarietà e il nostro incoraggiamento a proseguire con ancora più determinazione l’opera di ricostruzione anche morale messa in campo in questi anni. Il progetto “Reggio a misura di bambino e di adolescente” che il Comune di appresta a presentare ancor di più oggi acquista valore e significato”. E’ quanto scrive Giovanni Puccio, coordinatore Pd area metropolitana di Reggio Calabria.