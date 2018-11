A Reggio Calabria incontro sul “culto mariano nella Vallata del Gallico”

12 novembre 2018 10:45

Reggio Calabria: “incontro sul culto mariano nella Vallata del Gallico” è il tema di una conversazione di Domenico Mazzù

“Incontro sul culto mariano nella Vallata del Gallico” è il tema di una conversazione di Domenico Mazzù, studioso di tradizioni artistiche e storiche, promossa dalla Deputazione di Storia Patria della Calabria e dall’Associazione Culturale Anassilaos che si terrà martedì 13 novembre alle ore 17,30 presso lo Spazio Open (Via Filippini 23-25 Angolo Via Giudecca) nel 150° della prima processione del quadro della Madonna della Grazia dalla Chiesa di Gallico Superiore alla parrocchiale di Gallico Marina. Il culto mariano nell’intera vallata del Gallico, è sempre stato molto sentito, solo a Gallico ben quattro chiese su sette sono dedicate alla Madonna. Alla diffusione del culto mariano in questo territorio ha contribuito certamente anche la presenza incisiva, nel passato, di fiorenti comunità monastiche di spiritualità greco-bizantina. La processione del 19 agosto 1868 del quadro della Madonna della Grazia, fu organizzata dal Comune di Gallico, a seguito della soppressione della chiesa e all’incameramento dei suoi beni da parte del neo stato unitario, in applicazione delle cosiddette “Leggi eversive” .