Reggio Calabria: inaugurazione del nuovo ufficio della Coldiretti

8 novembre 2018 21:44

Reggio Calabria, la Coldiretti inaugurerà venerdì un nuovo ufficio in città in Via Botteghelle

La Coldiretti di Reggio Calabria inaugurerà venerdì 9 novembre 2018 alle ore 16.00, un nuovo ufficio in città, in Via Botteghelle n. 76 area stadio. La nuova sede, richiesta fortemente da numerosi imprenditori agricoli, cittadini, consumatori, pensionati, intende offrire alle imprese ed alla collettività una fattiva assistenza che spazia dall’ attività sociale e di patronato, al CAF, al tecnico ed all’attività sindacale. E’ un’altra testimonianza che Coldiretti intende offrire ad un territorio che ha necessità di essere supportato da politiche ed azioni in grado di portare a soluzione le problematiche del settore agricolo e dei cittadini, per una rigenerazione che accompagni il rilancio del territorio. L’area sud della città, dove sarà ubicato l’ufficio, è già stata attenzionata nei mesi scorsi dalla Federazione Provinciale di Coldiretti, con la realizzazione del primo mercato al coperto di vendita diretta da parte degli agricoltori in Via Sbarre Centrali Vico S. Anna. All’ inaugurazione dell’ufficio parteciperanno il Presidente provinciale Stefano Bivone, il Direttore provinciale Pietro Sirianni, il Presidente regionale Franco Aceto, il Direttore regionale Francesco Cosentini, il Vicedirettore Antonio Maesano, il responsabile del patronato Roberto Contento, i funzionari di Coldiretti Maurizio Pedà e Ilenia Cento, nonché numerosi rappresentanti di enti ed istituzioni, la benedizione dei locali sarà effettuata da Don Ernesto Malvi.