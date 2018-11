5 novembre 2018 18:06

A Reggio Calabria ritorna la rassegna “a tavola con il nutrizionista” presso la stazione FS di S. Caterina sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre

Venerdì 9 novembre ritorna la rassegna “a tavola con il nutrizionista” presso la stazione FS di S. Caterina a Reggio Calabria sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre con la tematica della Celiachia: diete di moda e intolleranze, secondo appuntamento del programma de quattro incontri. La celiachia una malattia legata alla predisposizione genetica che influisce sul sistema immunitario scatenando una reazione che danneggia l’intestino e provoca una serie di problemi fisici anche gravi. Una malattia che si manifesta già ai tempi della mezzaluna fertile quando l’uomo comincia a coltivare cereali. Diversi medici in particolare pediatri si sono sempre occupati della ricerca della sprue celiaca. Ultimo da cui si attribuisce l’incriminante glutine e risale al 1941 con il pediatra Willem Karel Dike che identificò nella farina di frumento la causa della malattia. Oggi del morbo celiaco si conosce tutto; la causa quindi il glutine; si conosce l’antigene antitransglutaminasi e si conoscono i geni. La crescita dei soggetti celiaci sta aumentando, così come sta aumentando la crescita dei soggetti che manifestano sintomi simili alla celiachia ma non ne hanno la predisposizione genetica né presentano danni alle mucose intestinali tale disturbo viene chiamato sensibilità al glutine non celiaca. Di conseguenza è aumentata la tribù dei così detti no-glu ossia tutti quelli che per moda hanno abbandonato dalle proprie tavole tutti i cibi che contengono glutine pur non essendo celiaci e pur non essendo gluten sensitivity e ciò legato semplicemente alla moda e alle fantomatiche diete dimagranti che eliminano il glutine. Durante L’incontro la nutrizionista Dott.ssa Maria Tomasello avrà l’obiettivo d’informare i partecipanti a fare le scelte giuste e nella patologia ad avere uno stile di vita diverso ma non limitante. Chi è celiaco non è malato!!! La serata si concluderà con un dibattito per dare risposta ad eventuali domande e curiosità sulla tematica. Durante l’incontro sarà presente il presidente AIC di Reggio Calabria il Dottore Enrico Oriana e a seguire l’azienda Zeroglut con un gradito buffet dedicato alla tematica trattata.