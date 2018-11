L’ITT“Panella-Vallauri” di Reggio Calabria Vince del Concorso “Noi dell’Ecolabel UE” 2018

17 novembre 2018 09:36

Gli studenti della 5a classe dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, guidati dai Prof.ri Fabio Comi e Manuela Turano, si sono aggiudicati il 1° Premio nella sezione video del Concorso “Noi dell’Ecolabel UE”. La cerimonia di premiazione si è svolta il 14 novembre 2018, presso la Cittadella Regionale a Germaneto (Cz), nell’ambito del seminario “L’Ecolabel Europeo” organizzato da Arpacal, Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale. Il video realizzato dai ragazzi è stato molto apprezzato sia sotto l’aspetto tecnico sia contenutistico. È stata scelta la forma dello spot pubblicitario per poter diffondere i valori della certificazione Ecolabel UE: ecosostenibilità, risparmio energetico, rispetto per l’ambiente e la salute. Il video sarà utilizzato per pubblicizzare i prodotti certificati Ecolabel sul territorio nazionale e negli altri paesi della Comunità Europea.