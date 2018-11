21 novembre 2018 10:51

Reggio Calabria, sbloccati i pagamenti per le strutture psichiatriche reggine: USB soddisfatta dopo l’ennesima mobilitazione

“La lotta dei lavoratori delle cooperative che gestiscono le strutture psichiatriche reggine ha dato i suoi frutti e finalmente, a seguito dell’ennesima giornata di presidio davanti all’ASP di Reggio Calabria, sono stati sbloccati i pagamenti fermi a seguito della ben nota inchiesta aperta dalla Procura reggina su questo delicato settore. È una battaglia questa che ha visto l’USB impegnata da tempo – alcuni pagamenti dovuti risalgono addirittura al 2017 – con azioni di lotta e con una determinazione che ha funzionato da collante e da riferimento per i lavoratori delle varie cooperative”, è quanto scrive in una nota l’USB Lavoro Privato – Reggio Calabria. “La loro unione, insieme alla vicinanza e al sostegno dei familiari degli ospiti delle strutture, ha permesso ieri di ottenere questo importante risultato che consentirà a circa 200 famiglie di trascorrere un Natale più sereno. Certo la battaglia ancora è lunga: rimane da chiudere l’iter per l’accreditamento delle strutture e la riapertura dei ricoveri, problematica questa che comporta gravi disagi per tutta la collettività. Lo sblocco di questi pagamenti rappresenta comunque una grossa boccata d’ossigeno per i lavoratori e per le stesse strutture, ormai stremate da mesi in cui nonostante tutto hanno continuato ad erogare i servizi dovuti e ad occuparsi dei pazienti psichiatrici. La battaglia continuerà ma intanto l’USB festeggia con i lavoratori questo importante risultato”, conclude la nota.