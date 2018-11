Reggio Calabria, USB: “importante incontro con Scura sulle strutture psichiatriche reggine”

13 novembre 2018 20:12

Reggio Calabria, Usb: “finalmente si è tenuto il tanto atteso incontro con il Commissario straordinario alla sanità Massimo Scura sull’annosa vicenda delle strutture psichiatriche reggine”

“Finalmente si è tenuto il tanto atteso incontro con il Commissario straordinario alla sanità Massimo Scura sull’annosa vicenda delle strutture psichiatriche reggine, incontro “strappato” a seguito dell’ennesima mobilitazione dei lavoratori, dei familiari dei pazienti e dell’USB dello scorso 30 ottobre. È stata discussione cui non sono mancati scambi un po’ accesi, viste le problematiche messe sul tavolo e vista l’esasperazione dei lavoratori che da diversi mesi continuano a mantenere servizi e assistenza ai malati, senza ricevere il dovuto stipendio”, è quanto scrive in una nota l’Usb Lavoro Privato Reggio Calabria. “Riconosciamo all’ing.Scura la volontà di arrivare alla chiusura di questa spiacevole situazione, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute alle cooperative. Certo rimane la questione degli accreditamenti e della riapertura dei ricoveri e, dal nostro punto di vista, su questo versante si sarebbe potuto ulteriormente accelerare, considerando che la road map proposta dal Commissario ripropone dei passaggi già effettuati e sui quali si sarebbe potuto sorvolare. Come USB riteniamo comunque l’incontro di oggi importante per il superamento delle principali problematiche. Naturalmente vigileremo affinché siano rispettati gli impegni presi e si proceda su un percorso che possa finalmente portare alla normalità un servizio così delicato e importante per tutta la città metropolitana di Reggio Calabria”, conclude la nota.