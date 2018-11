Reggio Calabria: realizzata una struttura abusiva per la vendita di prodotti da forno, 4 deferimenti

28 novembre 2018 10:30

Reggio Calabria: realizzata una struttura abusiva per l’esposizione e la vendita di prodotti da forno all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte, 4 deferimenti

Nei giorni scorsi, nell’ambito di attività info-investigative coordinate dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria, i militari della Stazione Parco di Bagaladi hanno deferito in stato di libertà M.S.G. e M.S., 32enni originari di Melito P.S. e residenti a Bagaladi, M.B., 41enne originario di Reggio Calabria ed ivi residente, G.F.G., 55enne originario di Reggio Calabria e residente a Montebello Jonico, quest’ultimo gravato da pregiudizi di polizia, con l’accusa di aver realizzato, nel Comune di Bagaladi, una struttura in alluminio per l’esposizione e la vendita di prodotti da forno creando sostanziali e definitive modifiche dell’assetto urbanistico del territorio in assenza di titolo abitativo edilizio, autorizzazione paesaggistica ed in violazione delle prescrizioni impartite dall’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. La struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo dai militari operanti.