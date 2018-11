28 novembre 2018 19:03

Reggio Calabria: la stabilizzazione dei 104 Lsu a tempo indeterminato si potrà concludere entro il 2018. Le dichiarazioni del vice sindaco Armando Neri con delega al personale

Il vice sindaco con delega al personale Armando Neri comunica che la Commissione per la Stabilità Finanziaria per gli Enti Eocali con recente decisione, la n.157, ha approvato la delibera dell’amministrazione Falcomatà che nel definire la nuova dotazione organica del comune di reggio Calabria e il programma triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2018-20, prevedeva la stabilizzazione a tempo indeterminato delle 104 unità di lavoratori lsu-lpu comunali nel 2018. Disco verde anche per quanto riguarda la capacità finanziaria dell’ente a sostenere l’innesto di nuovo personale a tempo indeterminato dunque. “Questo ulteriore tassello, sebbene fondamentale, consente di procedere alle imminenti selezioni interne, già calendarizzate per il mese di dicembre, che porteranno alla stabilizzazione dei 104 lsu-lpu comunali e la firma dei contratti a tempo indeterminato già entro metà dicembre” dichiara il vice sindaco Avv.Armando Neri. “Si tratta di uno snodo epocale che consente dopo più di 20 anni di dare una risposta certa all’insegna della stabilità del lavoro e delle garanzie dei lavoratori, l’epilogo di un percorso fortemente voluto e indirizzato dal sindaco Giuseppe Falcomatà già all’indomani del suo insediamento” continua Neri. “L’intenzione del sindaco Falcomatà di far riemergere i cosiddetti lavoratori in nero della pubblica amministrazione, per un ente come il Comune in procedura di riequilibrio finanziario – ha tuttavia visto oggi riconosciuta, anche a livello ministeriale a seguito dell’approvazione della Costel – la correttezza del procedimento amministrativo e degli atti connessi curati dal settore risorse umane diretto dalla dott.ssa Stracuzza che ringrazio insieme a tutti i funzionari del settore parte attiva e determinante di questo storico processo.”aggiunge il vice sindaco di Reggio Calabria. “Viene oggi definitivamente premiato il coraggio di una scelta controcorrente e antitetica dell’amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà, che semina certezza a fronte delle incertezze congiunturali del periodo che viviamo” conclude Neri.