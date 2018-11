Reggio Calabria: attivo il servizio sociale per anziani non autosufficienti

8 novembre 2018 10:49

Reggio Calabria: trasporto sociale per anziani non autosufficienti. Attivo il servizio comunale per raggiungere i luoghi di cura, assistenza e socializzazione

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria comunica l’avvenuta attivazione del servizio di trasporto sociale rivolto agli anziani non autosufficienti, approvato in Giunta la scorsa primavera, su proposta dell’Assessore Lucia Anita Nucera.

Il servizio sperimentale per tutto il distretto socio-assistenziale di Reggio Calabria, risponde alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, compensando e integrando la mobilità offerta ai soggetti anziani dal trasporto pubblico e dall’aiuto privato, per assicurare la piena fruizione dei servizi sociali presenti sul territorio.L’opportunità di raggiungere agevolmente i luoghi di cura e di assistenza nonché i luoghi di socializzazione ha lo scopo di facilitare i rapporti interpersonali e limitare al tempo stesso i rischi di esclusione e isolamento.Sono destinatari del servizio gli ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Reggio Calabria, con reti familiari ed informali carenti o assenti, in condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e l’utilizzo dei mezzi pubblici.Il trasporto sociale è attuato dagli organismi di “assistenza domiciliare anziani”, già convenzionati con l’Ente municipale e operanti sul territorio comunale, a cui l’Amministrazione ha fornito nei giorni scorsi in comodato d’uso i mezzi acquisiti mediante i fondi del PAC (Programma di Azione e Coesione), idonei al trasporto dei disabili.

Il servizio sarà gestito sulla base delle esigenze organizzative e personali degli utenti in base alla destinazione, le persone trasportate saranno coperte da apposita assicurazione stipulata dal Comune.Il trasporto può essere individuale o per gruppi e si effettua dal lunedì al sabato, di mattina e pomeriggio (fasce orarie 7-13 / 15-20) previa prenotazione.È prevista una compartecipazione alle spese di trasporto, che terrà conto dell’attestazione ISEE presentata.Il servizio di trasporto sociale sarà operativo per 6 mesi, durante i quali saranno monitorati la risposta dell’utenza e le eventuali criticità, per essere adeguato e parametrato successivamente agli interessi generali della comunità.

Per conoscere i dettagli relativi ai criteri di accesso al servizio e la modulistica, l’organizzazione e l’erogazione degli interventi, occorre contattare direttamente i quattro soggetti attuatori del servizio:

Cooperativa Sociale “ASIA”

Sede Operativa: Via Sbarre Inferiori tv IX ,22

Tel: 0965/920848 / Cell:3287671394

Consorzio “DOMICARE”

Sede Operativa: Via S. Caterina, 68 R.C.

Tel: 0965/894850

Consorzio “MACRAME’”

Sede Operativa: Via Petrara, 10/A R.C.

Tel: 0965/1722548

Cooperativa Sociale “HAPPY DAYS”

Sede Operativa: Via Cappuccinelli, dir. Zagarella, 14R.C.

Cell: 3495897307