Da Reggio Calabria alle Filippine: a Palazzo Alvaro il seminario per le aziende del comporto agroalimentare

18 novembre 2018 10:13

A Palazzo Alvaro il seminario “opportunità, Informazioni ed Accompagnamento per le Aziende del Comparto Agroalimentare, Food&Beverage della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad Esportare nelle Filippine”

Lunedi 19 Novembre p.v. con inizio alle ore 15,30 si terrà presso la Sala Biblioteca ‘’Gilda Trisolini’’ di Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, un importante Seminario dal tema: ‘’Opportunità, Informazioni ed Accompagnamento per le Aziende del Comparto Agroalimentare , Food&Beverage della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad Esportare nelle Filippine ‘’ ,organizzato dall’Associazione reggina‘’Italia-Filippine’’ in collaborazione con la ‘’Camera di Commercio Italiana nelle Filippine Inc.’’ con sede a Manila.

Il relatore principale sarà il Direttore Esecutivo della Camera di Commercio Italiana nelle Filippine Inc. , Dott. Lorens Ziller che per l’occasione sarà a Reggio Calabria su invito dell’Associazione ‘’Italia-Filippine’’ ,saranno presenti all’importante iniziativa il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà, il Sindaco di Caulonia e Consigliere Metropolitano con delega alle Attività Produttive Avv. Caterina Belcastro, l’On. Givanni Nucera in rappresentanza della Regione Calabria il Presidente a.i. dell’Ente Parco dell’Aspromonte Dott. Domenico Creazzo ed il Presidente dell’Associazione ‘’Italia-Filippine’’ Signor Domenico Marcianò.Il Seminario ha il Patrocinio Morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All’iniziativa hanno già aderito circa 20 aziende della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del comparto agroalimentare, food&beverage, che sono interessate ad avviare fattive attività di Export verso le Filippine, uno dei mercati asiatici più attivi e positivi per le importazioni Made in Italy . Si prevede di organizzare per l’anno prossimo 2019, una rilevante iniziativa di Export a Manila capitale delle Filippine.