A Reggio Calabria l’iniziativa dal titolo “Scatti Mediterranei – 49° Incontro d’Arte Fotografica 2019” che si svolgerà dal 20 al 30 novembre 2018 nel Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”

Il Cine Foto Club Vanni Andreoni, giusta intesa con l’Ufficio del Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio, promuove l’annuale manifestazione “Scatti Mediterranei – 49° Incontro d’Arte Fotografica 2019”, che si svolgerà dal 20 al 30 novembre 2018 nel Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” – via Emilio Cuzzocrea, 48 Reggio Calabria, orari 09:30 – 13:00; 15:30 – 18:00, lunedì chiuso. Filo conduttore che anima la manifestazione, è la divulgazione dell’arte fotografica e, con essa, la produzione fotografica di autori calabresi, siciliani e di altre regioni italiane, prevalentemente proveniente dalle attività promosse dai circoli aderenti alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Con tali presupposti, sono stati invitati ad esporre: Daniela Sidari, in rappresentanza del circolo ospite “Gruppo Fotografico Le Gru” di Valverde (CT); Fabio Itri, fotogiornalista, vincitore della tappa 2018 dell’ “11° Portfolio Jonico di Corigliano Calabro”. Inoltre, gli autori vincitori dell’ “8^ Mostra dell’Anno FIAF Calabria 2018”, attività annuale dei circoli fotografici calabresi aderenti alla FIAF: Felice Troilo, 1° premio, del Gruppo Fotoamatori Crotone; Vincenzo Curia, 2° premio ex aequo, dell’Ass. Culturale Corigliano per la Fotografia; Giacomo Falcone, 2° premio ex aequo, del Cine Foto Club Vanni Andreoni; Domenico Timpano, 2° premio ex aequo, dei Fotoamatori Gioiesi Michelangelo Marino. Momenti di particolare attenzione, sono concentrati nei giorni di: sabato 24 novembre dalle ore 16:00, con l’inaugurazione alla quale seguiranno due approfondimenti fotografici. Il primo, “Paesaggi di sole: Solarigrafia” insito nella presentazione della mostra della stessa autrice Daniela Sidari; il secondo, “Art. 9 della Costituzione: la Repubblica tutela il paesaggio” di Giuseppe Pappalardo, critico fotografico e docente FIAF. Domenica 25 novembre dalle ore 9:00, con: il concorso fotografico nazionale “1° Trofeo V.A. – 15° Portfolio Vanni Andreoni” e le riprese di figura ambientata con una modella, diretta da Antonio Sollazzo. Nel pomeriggio, dalle ore 15:30: Incontro con gli autori delle mostre; riunione giuria del concorso. Seguiranno le premiazioni sia del 15° Portfolio V. A. sia dell’ 8^ Mostra dell’Anno FIAF Calabria 2018 con l’intervento di Giuseppe Torcasio che ne cura l’esecuzione