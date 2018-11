Reggio Calabria: a San Luca aprirà uno sportello di Openjobmetis per sostenere l’avviamento dei giovani

29 novembre 2018 11:44

Reggio Calabria: Openjobmetis, l’Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa e presente sul mercato Italiano da oltre 17 anni apre a San Luca

A San Luca (RC) aprirà uno sportello di Openjobmetis S.p.A., l’Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa e presente sul mercato Italiano da oltre 17 anni, attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale. L’annuncio è stato dato da Domenico Totino, Team Leader Openjobmetis S.p.A. per la Calabria, in occasione di una conferenza stampa tenutasi questa mattina nel comune della Locride, alla presenza di Salvatore Gullì (Commissario Prefettizio di San Luca), Giuseppe Nucera (Presidente di Confindustria Reggio Calabria) e di Klaus Davi, giornalista e massmediologo che ha moderato l’incontro. L’ufficio aiuterà i giovani sanluchesi a trovare un’occupazione o un’opportunità di formazione all’interno della loro regione ma anche in tutta Italia. Openjobmetis è presente su tutto il territorio italiano con una rete capillare di oltre 130 filiali. «Una scelta importante e di responsabilità che abbiamo deciso di intraprendere per cercare di sostenere concretamente il territorio calabrese ed i suoi abitanti», ha commentato Rosario Rasizza (AD Openjobmetis S.p.A.).

Durante la conferenza stampa odierna è intervenuto anche l’on. Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che ha inviato questo saluto: «Carissimi tutti, tengo innanzitutto a ringraziarvi per l’invito a questa importante iniziativa, a cui mi rammarico di non poter partecipare per gli impegni di Governo, che in questo periodo dell’anno, si fanno sempre più urgenti e improcrastinabili. Ritengo fondamentale la costante presenza dello Stato in un territorio come quello di San Luca, dove da troppo tempo, i cittadini non si esprimono attraverso il voto per l’elezione del proprio Sindaco. Un diritto-dovere calpestato, dove le Istituzioni avrebbero dovuto fare di più nel corso degli anni. Occorre dunque ripartire. E ripartire da territori e comunità come quella di San Luca, consapevoli che una delle risposte più importanti per una sana rinascita dovrà arrivare dal lavoro. Quel lavoro che porta fiducia, sviluppo e prospettive. Che ha la capacità di rilanciare un’economia e far sì che si venga a ricreare un tessuto sociale sano e con lo sguardo rivolto ad un futuro prospero. Spero davvero di avere occasioni d’incontro in questo territorio nei mesi a venire e che finalmente si inizi un percorso di sviluppo e crescita nella piena legalità. Concludo augurando un proficuo lavoro ed invio il mio più cordiale saluto ed in bocca al lupo a tutti i presenti».