21 novembre 2018 21:36

Reggio Calabria: la nuova vita del San Giorgio Baseball. A distanza di tanti anni la società reggina è tornata a giocare in trasferta. Prossimo step la partecipazione al campionato

Piccole distanze per grandi passi, sportivamente parlando. Il San Giorgio Baseball, infatti, domenica scorsa, è tornato ad assaporare l’ebbrezza di un impegno fuori casa. E’ stato il diamante del Cus Cosenza a registrare lo “storico” avvenimento, ed anche se il risultato finale ha arriso ai padroni di casa (9-5), vuoi mettere la soddisfazione per la coraggiosa società reggina che per l’occasione ha fatto esordire due promettenti ragazzini? L’occasione è stata fornita dalla seconda edizione del Torneo 2° Cus Cosenza Baseball. Il San Giorgio ha portato in campo un’ondata di novità, con nuove e vecchie glorie sugli scudi. Ottima la prestazione del piccolo sangiorgino, Davide Nicoló, che ha dimostrato grande forza e voglia di crescere sportivamente. Ottime le giocate del giovane Fabio Calarco, nel ruolo di ricevitore. Buona anche la prova di Alfredo Tavano che ha ripreso in mano il guantone dopo diversi anni; ottime giocate anche per Barbara Vena, Mary Bagnato, Maurizio Chirico, Antonio Sarica, Johann Leonardo Garigliano (arbitro nazionale ma per l’occasione aggregato in squadra), Marco Guarnaccia, Caterina Guarnaccia e i due nuovi entrati. Va detto che a settembre scorso l’Asd San Giorgio Baseball e Softball è stato protagonista del 2° Torneo di Slow-Pitch, che ha ospitato qui in città ben 9 squadre, calabresi e siciliane, con oltre 90 giocatori in campo coinvolti in innumerevoli incontri per tutto l’arco della giornata. La grandezza dell’evento ha segnato per la società reggina un nuovo inizio, rinnovati progetti ed futuri obiettivi. Il Baseball a Reggio Calabria, insomma, è più vivo che mai, grazie all’infinita passione di un gruppo di appassionati che lo scorso anno ha deciso di rimboccarsi le maniche e ripartire da zero, dopo vari anni di sosta. L’attività, che si svolge presso l’impianto di Viale Calabria, è ripartita sin dallo scorso 23 settembre. Al momento la prima squadra si sta limitando a partecipare a dei tornei, ma è in programma a medio termine la disputa del campionato regolare. La scuola baseball, invece, è fissata nei giorni del martedì e del giovedì, con orari che partono dalle 15 e si concludono alle 16.30. L’età della scuola va dai 7 ai 15 anni. Una volta a settimana, inoltre, assieme ai giovani si allenano anche gli atleti dai 15 anni in su. Per qualsiasi aggiornamento sull’attività svolta dalla San Giorgio, non mancate di dare una sbirciata alla pagina Facebook: Asd San Giorgio baseball e softball.