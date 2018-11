Reggio Calabria: la Città Metropolitana parteciperà come parte attiva al Salone dell’Orientamento

16 novembre 2018 13:22

Reggio Calabria: la Città Metropolitana parteciperà come parte attiva alla 13esima edizione del Salone dell’Orientamento che si terrà al Consiglio Regionale il 20, 21 e 22 novembre

La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà come parte attiva alla XIII edizione del Salone dell’Orientamento che si terrà al Consiglio Regionale il 20, 21 e 22 novembre. Una partecipazione attiva quella del settore Istruzione e Formazione Professionale dell’Ente di palazzo Alvaro, che ha coinvolto con un ruolo innovativo, la Commissione Speciale Politiche Giovanili, presieduta da Adele Briganti. Un vero e proprio “ufficio all’aperto” e a disposizione di tutti i cittadini che, attraverso stand e front office potranno avere informazioni su bandi, progetti, corsi di formazione, alternanza scuola/lavoro, obbligo formativo e, in particolare sul progetto Metropolidea della stessa Commissione. Saranno presenti anche i corsisti del centro di formazione professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria che forniranno esempi pratici su come accedere ai corsi che l’ente periodicamente organizza e che partiranno a breve, informazioni sullo svolgimento e sulle prospettive che offrono ai partecipanti. L’Ente di Palazzo Alvaro, inoltre, proporrà dei seminari molto interessanti: “Cittadini dell’Ue, dinamiche e prospettive a 25 anni dal trattato di Maastricht”, relatore Francesco Macheda, dirigente del Settore Istruzione e Formazione Professionale; “Green Economy & Economia Circolare”, relatore Giorgio Panuccio, responsabile ufficio orientamento; “Le politiche giovanili”, relatore Adele Briganti. Una unione di forze che parte da Palazzo Alvaro, su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha come scopo principe quello di aiutare giovani, studenti, disoccupati di tutto il territorio ad “orientarsi”, con scelte consapevoli e mirate, condizione necessaria per avere la possibilità di introdursi in questo, sempre più difficile, mondo del lavoro. Già numerosissime le prenotazioni per avere accesso al Salone, provenienti da tutta la Calabria.