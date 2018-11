Reggio Calabria: il 20, 21 e 22 Novembre il Salone dell’Orientamento

12 novembre 2018 10:26

A Reggio Calabria il Salone dell’Orientamento: il 20, 21 e 22 Novembre al Palazzo Campanella si vivranno tre giorni intensi

E’ tutto pronto per la Tredicesima edizione del Salone dell’Orientamento, il 20, 21 e 22 Novembre al Palazzo Campanella si vivranno tre giorni intensi per promuovere iniziative nel campo dell’istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea, pensando alle politiche del lavoro e alla mobilità dei giovani. Sarà una edizione ricca di novità, tra cui il Salone Under 14, dove sempre più i giovani saranno protagonisti e con un testimonial d’eccezione. “Non perderti in un labirinto di idee. Orientati!” è lo slogan che accompagna la grafica pensata appositamente da alcuni studenti della IV G dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni che hanno vinto il contest “OrientaTu” lanciato dal network territoriale per l’orientamento. Per scoprire tutte le novità e il ricco programma della manifestazione, si terrà la conferenza stampa il 15.11.2018, presso il Palazzo Campanella, nella sala “Giuditta Levato”, alle ore 10.