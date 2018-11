Reggio Calabria: criticità delle fiumare del territorio, riunione in Prefettura

8 novembre 2018 20:25

Reggio Calabria, riunione in Prefettura per l’esame delle problematiche connesse al dissesto idrogeologico e alle criticità dei corsi d’acqua del territorio metropolitano

Convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta nella mattinata odierna, presso il Salone degli Stemmi di questo Palazzo del Governo, una riunione per l’esame delle problematiche connesse al dissesto idrogeologico e alle criticità dei corsi d’acqua del territorio metropolitano. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, il Dirigente della Protezione Civile Regionale, il Dirigente del Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, il Sindaco di San Roberto in qualità di Presidente dell’associazione dei Sindaci “Area dello Stretto”, il Sindaco di Bagaladi in qualità di Presidente dell’Associazione dei Sindaci “Area Grecanica”, il Sindaco di Melicuccà in qualità di rappresentante dell’Associazione dei Sindaci “Città degli Ulivi”, un Consigliere delegato per la Città Metropolitana, il Dirigente dei lavori Pubblici della Città metropolitana, i Rappresentanti della Autorità di Bacino, dell’Azienda Calabria Verde e del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino. E’ stata esaminata, in maniera approfondita, la condizione delle aste fluviali che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in considerazione della situazione di criticità in cui versano, aggravatasi a seguito degli ultimi eventi metereologici di particolare intensità. Interventi di cui è necessario garantire la tempestività onde scongiurare ogni rischio per la pubblica e privata incolumità. A tal fine, si è convenuto che i Sindaci dei Comuni del territorio Metropolitano proporranno una modifica alla normativa regionale vigente per consentire lo snellimento delle procedure in merito all’autorizzazione dell’estrazione di inerti fluviali finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.