Reggio Calabria: riunione in Prefettura sulla condizione dei braccianti extracomunitari nella Piana di Gioia Tauro

28 novembre 2018 18:04

Reggio Calabria: resta alto l’impegno della Prefettura sulla problematica relativa alla presenza degli immigrati nella Piana di Gioia Tauro

Resta alto l’impegno della Prefettura sulla problematica relativa alla presenza degli immigrati nella Piana di Gioia Tauro con riferimento sia ai profili di ordine e sicurezza pubblica sia a quelli afferenti all’ospitalità e all’accoglienza. Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari si è tenuto, presso il Palazzo del Governo, un ulteriore riunione del tavolo permanente sulla condizione dei braccianti extracomunitari nella Piana di Gioia Tauro alla quale hanno partecipato l’Assessore Regionale al Lavoro e Welfare, il delegato della Presidenza per le politiche relative all’immigrazione della Regione Calabria, il Sindaco di San Ferdinando, la Commissione Straordinaria di Gioia Tauro, l’Assessore del Comune di Rosarno, i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Presidente provinciale della Coldiretti, i Segretari Provinciali e le rappresentanze provinciali delle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL e UGL. Nel corso dell’incontro sono state valutate le possibili iniziative da adottare nel medio periodo per il trasferimento dei migranti in strutture temporanee in aree attrezzate per l’accoglienza. A tale ultimo riguardo, il citato rappresentante della Regione Calabria ha illustrato i due progetti a valere sul fondo “FAMI” appositamente predisposti che risultano in attesa di approvazione ministeriale. A tale proposito, è stata approfondita la possibilità di utilizzare, quale area alternativa a quella attualmente occupata, peraltro ricadente in zona ZES, un terreno di proprietà del CORAP. La regione Calabria si è riservata di fornire, dopo l’esame in Giunta, una risposta in merito. Interessanti proposte finalizzate all’savvio di un percorso di medio-lungo periodo sono state avanzate dalle OO.SS. e dalla Coldiretti. Prosegue, inoltre, di pari passo, l’attività di controllo e di vigilanza in quell’area dalle Forze dell’Ordine, dove nel corso dell’anno sono stati eseguiti numerosi servizi Interforze che hanno conseguito risultati lusinghieri in termini di contrasto al caporalato, al lavoro nero e all’impiego irregolare di mano d’opera.