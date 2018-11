29 novembre 2018 10:15

Reggio Calabria: dal 3 dicembre la differenziata porta a porta arriva ad Arghillà nord. L’assessore all’ambiente Giovanni Muraca: un tentativo coraggioso che ci rende tutti cittadini

Dal 3 dicembre la differenziata porta a porta arriva ad Arghillà nord. L’assessore all’ambiente del comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca: “un tentativo coraggioso laddove soltanto un anno fa c’era una discarica a cielo aperto, l’amministrazione Falcomatà introduce anche ad Arghillà nord, la differenziata porta a porta di prossimità, a termine di un percorso di riscoperta del diritto di cittadinanza e legalità in questo quartiere. Un grandissimo passo all’insegna della rigenerazione urbana e sociale – continua Muraca- raggiunto grazie anche all’insostituibile opera e l’apporto continuo del Comitato di Quartiere di Arghillà che ringrazio”. Nei giorni precedenti gli operatori di Avr hanno informato i residenti delle novità introdotte e delle modalità con cui potranno conferire i rifiuti differenziandoli direttamente in grandi bidoni carrellati condominiali che sono stati posti nelle vicinanze delle scala di abitazione, distinti per colore. “Lunedì prossimo – dichiara l’assessore Muraca- rimuoveremo gli ultimi cassonetti stradali, ciò consentirà di avere anche ad Arghillà un ambiente pulito e decoroso. Ringrazio per la collaborazione quanti credono in questo progetto, la dirigente Lorendana Pace e la P.O comunale all’ambiente Bonocore, insieme ai volontari ambientali e il personale di Avr, e quanti nel quotidiano stanno collaborando a rendere la nostra città un posto migliore”.