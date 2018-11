12 novembre 2018 11:05

A Reggio Calabria la presentazione del progetto “Tabita”, promosso dal centro antiviolenza in ATS con l’associazione di volontariato “Benessere e Salute” e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità. La crescente presenza di migranti e cittadine migranti di seconda generazione che portano con sé modelli culturali, pratiche e tradizioni talvolta distanti da quelle del paese di destinazione, richiedono nuove strategie per affrontare e promuovere l’inclusione di quelle donne e di quelle giovani che scelgono diversamente di costruire un nuovo percorso di vita, nella consapevolezza dei propri diritti e nell’accettazione di nuovi riferimenti culturali. Il progetto “Tabita” nasce con l’obiettivo di sostenere le donne e le giovani migranti nel percorso di uscita da pratiche lesive, quali le mutilazioni genitali femminili, e da forme di violenza discriminatorie che generano forme di vessazione non solo fisica ma anche psicologica.