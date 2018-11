4 novembre 2018 18:04

Reggio Calabria: copiosa perdita d’acqua in via Lia in una delle più trafficate uscite del raccordo autostradale, nella zona nord della città

Una copiosa perdita d’acqua ha trasformato in un torrente la via Lia a Reggio Calabria in una delle più trafficate uscite del raccordo autostradale, nella zona nord della città. L’enorme perdita rende particolarmente scivolosa la carreggiata creando disagi a chi vi passa. In alto la foto della perdita.