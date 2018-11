Reggio Calabria: a Pavigliana e a Vinco arrivano i Mercatini di Natale [INFO UTILI]

30 novembre 2018 16:52

A Pavigliana e Vinco, frazioni collinari di Reggio Calabria, 15 e 16 dicembre i Mercatini di Natale

Arrivano a Pavigliana e a Vinco, frazioni collinari del Comune di Reggio Calabria, i Mercatini di Natale 2018. Sabato 15 dicembre le strade interne di Vinco ospiteranno gli stands con prodotti artigianali, idee regalo, specialità locali come panino con salsiccia, frittole, vincotto, dolci e tanto altro. Alle ore 15 ci sarà l’apertura dei Mercatini con degustazione di prodotti tipici locali e alle ore 19 il coro di Santa Cecilia in concerto presso la Chiesa di Sant’Antonio. Domenica 16 dicembre invece i mercatini apriranno alle ore 11, alle ore 15 ci sarà una passeggiata con gli amici di Babbo Natale in Quad e alle ore 18 le novene con l’associazione Zampognari di Cardeto. Divertimento assicurato anche per i più piccoli con animazione e incontro con Babbo Natale. Da Cannavò sarà disponibile gratuitamente il servizio navetta.