Centro tecnico federale: al via la seconda giornata a Reggio Calabria

Domenica di basket giovanile al PalaBotteghelle. Tutti in campo domenica 18 Novembre 2018. La Fip Calabria ha organizzato un nuovo con in scena i talenti regionali classe 2003 e 2005. La seconda giornata del Centro Tecnico Federale Maschile andrà a replicare la giornata d’apertura disputata domenica scorsa al Palacalafiore. Il Referente Tecnico Territoriale è Simona Pronestì che si avvarrà della collaborazione dei Coaches Anna Astorino e Checco D’Arrigo. Il Preparatore fisico è Santo Vazzana accanto al Dottor Vincenzo Tripodi ed il Fisioterapista Francesco Cama. Le attività saranno coordinate dal Dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo. Sarà presente il formatore Cna, Coach Pasquale Iracà. Ecco le due liste dei convocati.
GIOCATORI GRUPPO 2 (2003)
|CARATOZZOLO LUCA
|PALLAC. BAGNARA
|CARDONE DOMENICO GR.
|VIS REGGIO CALABRIA
|CHINDAMO ANDREA
|PALLACANESTRO BAGNARA
|CORAPI MATTIA
|SMAF CATANZARO
|CORAPI RAFFAELE
|SMAF CATANZARO
|CURCIARELLO GABRIELE
|VIS REGGIO CALABRIA
|DE RITO ANDREA
|PALLACANESTRO VIBO
|DI CELLO PAOLO
|ADF LAMETIA
|FRANCO DANIELE
|VIS REGGIO CALABRIA
|GALIMI GIOVANNI
|VIS REGGIO CALABRIA
|GIAMPA’ GIUSEPPE
|ADF LAMETIA
|LARIZZA MATTEO
|VIS REGGIO CALABRIA
|MASCARO LORENZO
|ADF LAMETIA
|MASTRIA MARCO
|SMAF CATANZARO
|MOLLICA ANDREA
|PALLACANESTRO BAGNARA
|MOTTA SALVATORE
|JUMPING RC
|PATANE’ ANDREA
|SCUOLA BASKET KR
|PERRONE VINCENZO
|A.B. BELVEDERE
|RAPPOCCIO DEMETRIO
|VIS REGGIO CALABRIA
|RIZZITANO ALESSANDRO
|PALLACANESTRO BAGNARA
|SPANO’ MATTEO
|SMAF CATANZARO
|TROTTA NICOLÒ PIO
|LUMAKA RC
GIOCATORI GRUPPO 1 (2005)
|ACCURSO MATTEO
|L’AQUILONE RC
|CHIARELLA DOMENICO
|SMAF CATANZARO
|CONSOLO MANUEL
|PALLACANESTRO BAGNARA
|CORRADINO WALTER
|SMAF CATANZARO
|CRIACO FEDERICO J.
|SCUOLA B. VIOLA RC
|CUZZOCREA ROSARIO
|L’AQUILONE RC
|DE GILIO GIOVANNI
|ALAN BASKET GIOIA T.
|FRENO ANTONINO
|L’AQUILONE RC
|GIAMPA’ FRANCESCO
|ADF LAMEZIA
|GLIWA ANDREA KAROL
|SMAF CATANZARO
|GRANDE GABRIELE
|ADF LAMEZIA
|IELO JACOPO
|NUOVA JOLLY RC
|LOFARO FRANCESCO
|NUOVA JOLLY RC
|MALVASO GREGORIO
|ALAN BASKET GIOIA T.
|MANASIA GIOVANNI
|CZ CENTRO BASKET
|MARCIANO’ ALESSANDRO
|LUMAKA REGGIO CALABRIA
|MISCIMARRA MARCO
|ADF LAMEZIA
|PRIVITERA RICCARDO
|NUOVO BASKET SOVERATO
|ROMANO’ ANTONINO
|ALAN BASKET GIOIA T.
|SGARLATO SALVATORE
|SCUOLA B. VIOLA RC
|SORBARA ANTONIO
|L’AQUILONE RC
|SPERANZA EMANUELE
|L’AQUILONE RC
|STANGANELLI DOMENICO
|ALAN BASKET GIOIA T.
|SURFARO SIMONE
|LUMAKA REGGIO CALABRIA