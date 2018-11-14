Centro tecnico federale: al via la seconda giornata a Reggio Calabria

14 novembre 2018 09:24 |

La seconda giornata del Centro Tecnico Federale Maschile andrà a replicare la giornata d’apertura disputata domenica scorsa al Palacalafiore

Domenica di basket giovanile al PalaBotteghelle. Tutti in campo domenica 18 Novembre 2018. La Fip Calabria ha organizzato un nuovo con in scena i talenti regionali classe 2003 e 2005. La seconda giornata del Centro Tecnico Federale Maschile andrà a replicare la giornata d’apertura disputata domenica scorsa al Palacalafiore.  Il Referente Tecnico Territoriale è Simona Pronestì che si avvarrà della collaborazione dei Coaches Anna Astorino e Checco D’Arrigo. Il Preparatore fisico è Santo Vazzana accanto al Dottor Vincenzo Tripodi ed il Fisioterapista Francesco Cama. Le attività saranno coordinate dal Dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo. Sarà presente il formatore Cna, Coach Pasquale Iracà. Ecco le due liste dei convocati.

GIOCATORI GRUPPO 2 (2003) 

CARATOZZOLO LUCA PALLAC. BAGNARA
CARDONE DOMENICO GR. VIS REGGIO CALABRIA
CHINDAMO ANDREA PALLACANESTRO BAGNARA
CORAPI MATTIA SMAF CATANZARO
CORAPI RAFFAELE SMAF CATANZARO
CURCIARELLO GABRIELE VIS REGGIO CALABRIA
DE RITO ANDREA PALLACANESTRO VIBO
DI CELLO PAOLO ADF  LAMETIA
FRANCO DANIELE VIS REGGIO CALABRIA
GALIMI GIOVANNI VIS REGGIO CALABRIA
GIAMPA’ GIUSEPPE ADF  LAMETIA
LARIZZA MATTEO VIS REGGIO CALABRIA
MASCARO LORENZO ADF  LAMETIA
MASTRIA MARCO SMAF CATANZARO
MOLLICA ANDREA PALLACANESTRO BAGNARA
MOTTA SALVATORE JUMPING  RC
PATANE’ ANDREA SCUOLA BASKET KR
PERRONE VINCENZO A.B. BELVEDERE
RAPPOCCIO DEMETRIO VIS REGGIO CALABRIA
RIZZITANO ALESSANDRO PALLACANESTRO BAGNARA
SPANO’ MATTEO SMAF CATANZARO
TROTTA NICOLÒ PIO LUMAKA RC

GIOCATORI GRUPPO 1 (2005)

ACCURSO MATTEO L’AQUILONE RC
CHIARELLA DOMENICO SMAF CATANZARO
CONSOLO MANUEL PALLACANESTRO BAGNARA
CORRADINO WALTER SMAF CATANZARO
CRIACO FEDERICO J. SCUOLA B. VIOLA RC
CUZZOCREA ROSARIO L’AQUILONE RC
DE GILIO GIOVANNI ALAN BASKET GIOIA T.
FRENO ANTONINO L’AQUILONE RC
GIAMPA’ FRANCESCO ADF LAMEZIA
GLIWA ANDREA KAROL SMAF CATANZARO
GRANDE GABRIELE ADF LAMEZIA
IELO JACOPO NUOVA JOLLY RC
LOFARO FRANCESCO NUOVA JOLLY RC
MALVASO GREGORIO ALAN BASKET GIOIA T.
MANASIA GIOVANNI CZ CENTRO BASKET
MARCIANO’ ALESSANDRO LUMAKA REGGIO CALABRIA
MISCIMARRA MARCO ADF LAMEZIA
PRIVITERA RICCARDO NUOVO BASKET SOVERATO
ROMANO’ ANTONINO ALAN BASKET GIOIA T.
SGARLATO SALVATORE SCUOLA B. VIOLA RC
SORBARA ANTONIO L’AQUILONE RC
SPERANZA EMANUELE L’AQUILONE RC
STANGANELLI DOMENICO ALAN BASKET GIOIA T.
SURFARO SIMONE LUMAKA REGGIO CALABRIA

 