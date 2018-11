Reggio Calabria: marciapiedi di via Friuli e la via don Minzoni serio pericolo per i pedoni [FOTO]

7 novembre 2018 16:14

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore sulle condizioni dei marciapiedi di due vie centrali

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione, con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, riguardo le condizioni di serio pericolo in cui versano i marciapiedi di via Friuli e via don Minzoni in pieno centro a Reggio Calabria. Le vie rappresentano un serio pericolo per i pedoni sia per la pavimentazione completamente distrutta sia per la vegetazione che cresce incolta. Il lettore indignato afferma: “le condizioni dei marciapiedi non sono facilmente rilevabili perché completamente coperti da vegetazione. La buca in via don Minzoni è tale che ci può finire dentro una persona senza lasciare traccia. Non oso pensare alle conseguenze su un bambino. Non si può morire di degrado“.