Reggio Calabria, piogge torrenziali sulle colline: la piena del Valanidi isola famiglie con bambini a Trunca [VIDEO]

4 novembre 2018 14:56

Maltempo, situazione critica sulle colline di Reggio Calabria per le piogge torrenziali

Anche se a Reggio Calabria città non ha piovuto molto, la situazione è molto diversa sulle colline e in provincia: non solo a Gioia Tauro e nella Piana che è letteralmente sott’acqua, ma anche sulle colline della città, nel territorio comunale reggino, la situazione è molto pesante per le piogge torrenziali. A Cardeto sono caduti addirittura 102mm di pioggia. A Trunca la situazione è molto critica per la piena del torrente Valanidi che ha isolato 4 famiglie con 4 bambini piccoli. A Valanidi – come si può vedere nei video – un uomo è rimasto isolato e bloccato dall’improvvisa piena del torrente, che ha trascinato con se’ anche grossi tronchi e detriti. I residenti chiedono aiuto alle autorità tramite StrettoWeb: “fate il possibile per aiutarci, qui la situazione è difficile“.

Ecco le immagini: