Reggio Calabria, l’Associazione Georgia: “contenti dell’inserimento di Buba Rukhadze nel Bocale calcio”

5 novembre 2018 09:02

L’Associazione Georgia in Calabria, nella persona del Vice Presidente Gianmarco Crea, esprime “tutta la gioia nei confronti del giovane Buba Rukhadze il giovane di origine georgiana, il quale grazie alla passione, all’impegno e dedizione presi in questi mesi nella squadra “Bocale calcio” si è distinto per la sua personalità e bravura. L’Associazione augura al giovane ragazzo di avere tanti successi”.