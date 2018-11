Reggio Calabria, banda di ladri in appartamento continua a seminare il panico a Ravagnese: nuovo furto, ormai è emergenza [DETTAGLI]

21 novembre 2018 11:10

Reggio Calabria: continua l’emergenza “furti in appartamento” nella zona sud della città

Ormai è una vera e propria emergenza per una banda di ladri d’appartamento che ha mandato nel panico il popoloso quartiere di Ravagnese, nella zona sud di Reggio Calabria, intorno all’Aeroporto. Già qualche giorno fa la Polizia era intervenuta beccando i ladri in flagrante mentre si erano introdotti in una villetta in pieno giorno, e ne era scaturito un inseguimento da film dentro la pista dell’Aeroporto. Tranne un componente della banda, tutti gli altri si sono dati alla fuga saltando nel torrente Sant’Agata. Ed evidentemente stanno continuando a delinquere. Ieri si è infatti verificato un altro episodio analogo nel pomeriggio, quando ignoti si sono introdotti all’interno dell’abitazione di una signora e hanno esportato via oggetti di valore senza neanche farsi notare dalla donna che si trovava all’interno della casa. I ladri si sono introdotti in casa dopo aver rimosso una grata di ferro posta nella finestra del retro dell’abitazione e una volta entrati hanno messo a soqquadro la casa. L’ennesimo furto che sconvolge un quartiere storicamente molto tranquillo: è necessaria, a questo punto, una task-force speciale per fermare i criminali e riportare serenità nella popolazione.