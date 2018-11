Reggio Calabria: aperte le iscrizioni per il Master in “Economia sviluppo e delle risorse culturali, territoriali e ambientali”

19 novembre 2018 08:56

Aperte le iscrizioni per il Master di II livello in “Economia sviluppo e delle risorse culturali, territoriali e ambientali” del Dipartimento Pau dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Dopo Il successo della prima e della seconda edizione del Master di II livello in “Economia sviluppo e delle risorse culturali, territoriali e ambientali”, è stata istituita anche per l’anno accademico 2018-2019, la terza edizione del Master. Il Master universitario si propone di formare figure professionali con competenze finalizzate alla valorizzazione e gestione dei processi di sviluppo, della programmazione del territorio, dei beni culturali e dell’ambiente. In particolare, in relazione alla sempre più consistente domanda di competenze specifiche che riguardano il governo e la gestione del territorio, le politiche di sviluppo e l’avvio di circoli virtuosi a livello territoriale sia locale che nazionale. Uno dei punti di forza del Master è il suo carattere di forte multidisciplinarità, in quanto coniuga differenti competenze nel campo economico, statistico, aziendale, urbanistico e di valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Il Master intende formare una figura nuova, dinamica e duttile in grado di interagire con il territorio nelle sue diverse componenti socio-economiche ed istituzionali, dotata di conoscenze e strumenti per condurre, in via preliminare un’opera di sensibilizzazione alla cultura dello sviluppo dal bottom-up. Capace di animare e vitalizzare il territorio, anche facendo da punto di riferimento tra i diversi soggetti che vi operano. Capace di mettere in discussione e rimuovere luoghi comuni e resistenze culturali antichi verso l’iniziativa imprenditoriale e ancor più verso le potenzialità di crescita di piccole e piccolissime imprese, spesso vittime di un atteggiamento di rassegnazione e disistima.

Il Master permette di acquisire e sviluppare competenze specialistiche in:

Economia dello Sviluppo

Economia dei beni e delle attività culturali

Politica economica regionale

Programmazione economica

Metodi di valutazione e metodi quantitativi

Politiche di sviluppo e politiche regionali e territoriali

E’ rivolto a Laureati Magistrali (nelle diverse discipline) che abbiano conseguito il titolo, in Italia o all’estero, nei Corsi di Laurea secondo il nuovo ordinamento o il vecchio ordinamento. Il Master avrà inizio entro il mese di ottobre 2018 e sarà ultimato entro e non oltre il 31 ottobre 2019 per una durata complessiva di 1500 ore per un totale di 60 crediti formativi (CFU). La composizione di ogni CFU, equivalente a 25 ore, è definito in 40% di attività frontale e 60% di studio individuale, per tutte le attività. L’erogazione della didattica avverrà secondo il metodo tradizionale (lezioni frontali per un totale di 300 ore). Il percorso formativo del Master si articolerà in tre ambiti, a propria volta sviluppati in moduli didattici di lezioni frontali, ricerca-azione sul campo e stage. La didattica frontale sarà pari a 30 CFU, di cui 5 CFU ore di seminari, 10 CFU saranno di ricerca/azione e 20 CFU saranno le ore del periodo di stage (di cui 5 CFU di prova finale). Una dissertazione finale concluderà il percorso formativo del master. I migliori elaborati finali verranno pubblicati su un libro collegato ad una collana di una prestigiosa casa editrice. La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 30 novembre 2018.

Per maggiori informazioni si può consultare il seguente sito web: http://www.pau.unirc.it/master.php