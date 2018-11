13 novembre 2018 08:34

Reggio Calabria: presentazione programma dell’associazione scientifico-culturale IN.SI.DE pensato per i siti archeologici che ha in gestione

È convocata una conferenza stampa per il 14 novembre 2018 ore 11:00 presso i locali del sito archeologico Odeion , via XXIV maggio Reggio Calabria, durante la quale verrà illustrato il programma dell’associazione scientifico-culturale IN.SI.DE pensato per i siti archeologici che ha in gestione.

Interverranno:

Avv. Irene Calabrò, assessore valorizzazione beni culturali del comune di Reggio Calabria;

Franco Arcidiaco, giornalista e delegato per la cultura del comune di Reggio Calabria;

Avv. Umberto Giordano, dirigente settore cultura;

Arch. Daniela Neri, funzionario settore cultura – responsabile servizio tutela e valorizzazione beni culturali;

Vincenzo Maria Romeo, psichiatra e presidente associazione IN.SI.DE;

Carmela Toscano, psicologa clinica e responsabile area psicologica IN.SI.DE;

Elmar Elisabetta Marcianò, critico, curatrice e responsabile area artistica IN.SI.DE;