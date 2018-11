19 novembre 2018 21:05

A Reggio Calabria l’incontro di formazione “Tra sogni e bisogni: differenti abilità e responsabilità dell’altro”, accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria

L’Associazione di servizio sociale Keluna di Reggio Calabria ed il C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, organizzano l’incontro- corso di formazione “Tra sogni e bisogni: differenti abilità e responsabilità dell’altro”, accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Un evento di formazione, informazione e sensibilizzazione promosso con lo scopo di proporre prospettive e strumenti sperimentali per interpretare e praticare l’inclusione delle persone con differenti abilità, quale ” modalità quotidiana” in famiglia, a scuola, nello sport, nel mondo. Famiglia, Scuola, Istituzioni, Mondo dello Sport, Associazioni, Società civile a confronto nella ricerca di un dialogo e pratiche condivise dirette a garantire integrazione tra i diversi e comuni bisogni e tra i diversi e comuni desideri. Interverranno all’incontro : la psicologa-psicoterapeuta Rosa Calabrò, portavoce del TarantaWineFest che presenterà la campagna di crowdfunding finalizzata alla realizzazione di un’altalena per bimbi in carrozzina da collocare sul Lungomare Paolo Latella di Pellaro ; Andrea Bruni, Responsabile dell’ Ufficio Progetti C.S.E.N., Centro Sportivo educativo Nazionale, che presenterà il Progetto nazionale sperimentale “Carovana dello Sport Integrato” ; Emanuele Mattia, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria; Cinzia Nava, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità; Antonino Scagliola, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Daniela Rossi, Coordinatrice del Centro Famiglie ” La Collina degli Angeli” di Reggio Calabria e Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria; Alessandro Cartisano, Presidente dell’ Associazione Abakhi di Reggio Calabria e Nicoletta Latella, Assistente sociale. Appuntamento al MArRC, Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, mercoledì 28 novembre 2018, dalle ore 15:00 con le associazioni TarantaWineFest e Keluna, con il C.S.E.N. e la Fondazione Meridionare. Ai partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi.