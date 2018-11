Reggio Calabria, incendiato il “New Lady Coffee” di piazzetta Orange: nuova riunione in Prefettura, è emergenza criminale nel centro storico [DETTAGLI]

29 novembre 2018 17:57

Reggio Calabria: il Prefetto Michele di Bari ha presieduto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo l’incendio del bar “New Lady Coffee”

A seguito dell’atto criminoso perpetrato nei confronti dell’attività commerciale “New Lady Coffee” sito in pieno centro a Reggio Calabria, nel pomeriggio odierno, il Prefetto Michele di Bari ha presieduto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro hanno partecipato il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Rappresentanti del Comune di Reggio Calabria. Nel corso della riunione, per un’attenta disamina della vicenda, sono stati ascoltati i titolari dell’esercizio commerciale, danneggiato dall’incendio. Nell’immediatezza dell’episodio delittuoso, erano già state disposte adeguate misure di vigilanza nei confronti degli interessati e dell’attività commerciale.