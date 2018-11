Reggio Calabria: l’I.C. di Motta San Giovanni riconosciuto eccellenza dagli esiti della prova INVALSI 2017/18 [DATI]

21 novembre 2018 10:46

Importante risultato nella prova INVALSI 2017/18 per l’I.C. di Motta San Giovanni

Un importante risultato è stato raggiunto dall’I.C. di Motta San Giovanni che si conferma eccellente realtà non solo nel panorama delle istituzioni scolastiche del territorio, ma anche nazionale.

A dar evidenza di ciò, sono giunti i risultati della prova INVALSI sostenuta dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’anno scolastico 2017/2018, licenziati agli ultimi Esami di Stato. Si rileva che il punteggio medio delle prove di Italiano e Matematica è superiore rispetto alla media del sud e isole, regionale e nazionale di circa venti punti, a fronte di un cheathing medio d’istituto pari a zero.

I dati che riguardano l’”effetto scuola” sono positivi e pari alla media nazionale e superiori a quella regionale, e alla macroarea (sud e isole).

Ciò rappresenta un motivo di orgoglio per il territorio e l’intera comunità scolastica, che gioisce di questo importante risultato e che ripaga la Dirigenza, i docenti, i genitori e tutto il personale della dedizione, dell’impegno profusi in questi anni. A dimostrazione che gli obiettivi si raggiungono a pieno, quando le varie parti educative, scolastiche, genitoriali operano come comunità educante in maniera attiva, corresponsabile e sinergica, nella costruzione dei saperi e delle competenze degli alunni.

L’I.C. Motta San Giovanni sa proporre grande varietà dell’Offerta formativa per il raggiungimento di un livello qualitativo degli apprendimenti che di anno in anno diventa sempre più concreto ed efficace, fin dalla prima infanzia.

Gli studenti hanno la possibilità di frequentare, tra le varie attività, corsi di lingua inglese grazie ai progetti PON­, di affinare le competenze linguistiche di base, di allenare il pensiero computazionale, di approfondire la storia del proprio territorio, di sperimentare i linguaggi dell’arte e della musica, diventando, così, interpreti del proprio sapere in un’ottica di crescita integrale della persona e futuri cittadini del mondo.

Tali dati sono uno strumento utile per avviare una riflessione educativa, progettare interventi didattici mirati e proporre attività di miglioramento; inoltre, confermano che l’I.C. Motta San Giovanni è una realtà significativa, meritevole di plauso, giacché impegnata quotidianamente a valorizzare i suoi studenti – tutti e nessun escluso-, unici protagonisti dell’azione educativa.